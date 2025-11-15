«Сумасшедшая»: Трамп не будет поддерживать свою бывшую сторонницу на выборах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не станет поддерживать свою бывшую сторонницу конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на выборах. Он также назвал ее “разглагольствующей сумасшедшей” за критику его политики.

“Я отказываюсь от своей поддержки "конгрессвумен" Марджори Тейлор Грин из великого штата Джорджия”, - написал лидер США в соцсети TruthSocial.

Трамп отметил, что конфликт между ними вспыхнул после того, как он отправил Грин результаты опроса. Согласно исследованию, конгрессвумен смогла бы набрать лишь 12% голосов в случае участия в выборах сенатора от штата Джорджия или губернатора штата.

Глава США указала, что у нее не было “ни единого шанса победить без его поддержки”.

К слову, Грин также хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента США в 2028 году, так как считает себя настоящим представителем основанного Трампом движения MAGA.

