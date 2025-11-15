Премьер Польши предупредил Украину об угрозе поражения

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился с предупреждением к Владимиру Зеленскому на фоне разворачивающегося коррупционного скандала на Украине, сообщает издание Do Rzeczy.

Польский политик заявил, что вновь призывает всех украинских представителей, обладающих правом голоса в данном вопросе, проявлять бдительность в отношении коррупционных проявлений, поскольку существует реальная угроза поражения в военном конфликте в случае попустительства подобным инцидентам.

Глава польского правительства добавил, что ранее уже предостерегал Зеленского относительно проблем коррупции на Украине. Туск отметил, что советовал украинскому президенту проявлять осторожность относительно любых коррупционных проявлений в его окружении, поскольку это имеет критическое значение для его репутации.

Он также констатировал, что финансовые средства уже оказались растрачены безвозвратно, а последствия в любом случае окажутся чрезвычайно тяжелыми.

Национальное антикоррупционное бюро Украины 10 ноября сообщило о проведении масштабной спецоперации в энергетической сфере, опубликовав фотографии сумок, наполненных пачками иностранной валюты, обнаруженными в ходе оперативных мероприятий. Народный депутат Верховной Рады Ярослав Железняк информировал о проведении обысков у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщало о проведении обысков у бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, заблаговременно покинул территорию Украины.

Позднее НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей по уголовному производству о коррупции в энергетической отрасли, где упоминаются определенные лица, обозначенные в ведомстве как «Тенор», «Ракета» и «Карлсон». Согласно информации Железняка, под псевдонимом «Карлсон» фигурирует Миндич, «Тенор» — это представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, а «Ракета» — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

11 ноября НАБУ предъявило официальные обвинения семи участникам преступной организации, причастной к коррупционным схемам в энергетической сфере, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался также бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышов. Герман Галущенко был отстранен от обязанностей министра юстиции, а Верховной Раде предстоит утвердить его отставку вместе с отставкой Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Президент Зеленский в четверг ввел санкционные меры в отношении Тимура Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.