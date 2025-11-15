«Ударили по американцам»: чего Трамп добился введением торговых пошлин

Администрация американского лидера Дональда Трампа заявила, что часть тарифов может быть снята из-за роста цен на продовольство. Политолог, член Экспертного клуба «Дигория», соучредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Мария Прокофьева рассказала «‎ФедералПресс», что речь идет в первую очередь о продуктах, экспортируемых из стран Латинской Америки.

«‎Улучшение экономического благосостояния было одним из наиболее привлекательных для населения обещаний MAGA», – отметила эскперт.

При этом тарифы, изначально направленные на защиту американских производителей и стимулирование внутреннего производства, фактически превратились в дополнительный налог на потребителей и «ударили по бюджету миллионов семей», особенно из малообеспеченных слоев населения. По ее словам, запрос на социальную справедливость среди американцев растет, и победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка с левыми лозунгами – один из ярких индикаторов этого роста.

«Отступая от собственных принципов относительно тарифного давления, Трамп рискует получить критику и от противников – за непоследовательность и ошибочные экономические решения; а от сторонников – за уступки странам, которые еще не заключили торговые сделки с США, и за частичный отказ от защиты американских фермеров», – подчеркнула Прокофьева.

При этом Трамп и его команда не могут игнорировать крайне чувствительную для избирателей проблему увеличения стоимости продуктовой корзины. Инфляция сильно бьет по рейтингам республиканцев и самого президента. Она может создать сложности на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году, отметила политолог. Поэтому сейчас они будут стараться преподнести изменение позиции как более нюансированную торговую политику во имя благополучия граждан. Однако исключение только части продовольственных товаров из списка пошлин – это полумера, поскольку тарифы в целом влияют на логистические цепочки и приводят к удорожанию товаров, доходящих до конечного потребителя.

