Трамп обещал позвонить Стармеру из-за скандала с Би-би-си

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен позвонить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру на выходных на фоне скандала с британской вещательной телерадиокорпорацией Би-би-си. Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп ответил на вопрос журналистов, обсуждал ли он вопрос с Би-би-си во время контактов со Стармером.

«Я позвоню ему в выходные... Ему очень стыдно из-за этого», — обещал американский лидер.

Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви ушел в отставку после скандала на фоне того, что телеканал сфальсифицировал речь Трампа. Политик произнес ее в 2021 году. В отставку также подала генеральный директор отдела новостей Дебора Тернесс.

В начале ноября газета The Telegraph написала, что Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа. Корпорация создала впечатление, что он поощряет беспорядки на Капитолийском холме.