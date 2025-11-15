Трамп рассказал о своих отношениях с Эпштейном

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что у него на протяжении многих лет были плохие отношения со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Также глава Белого дома сказал, что никогда не посещал частный остров Эпштейна, в то время как бывший американский президент Билл Клинтон, по его словам, был там «28 раз». По его мнению, необходимо расследовать причастность экс-лидера Соединенных Штатов и других высокопоставленных людей к преступлениям финансиста.

В США заявили, что Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна

»(Необходимо расследовать. — «Газета.Ru») что он (Эпштейн. — «Газета.Ru») на самом деле имел в виду, когда проводил все это время с Биллом Клинтоном, с президентом Гарварда, ну, вы знаете, с этим Саммерсом, Ларри Саммерсом и со всеми другими людьми, с которыми он общался?» — заявил президент.

14 ноября Трамп заявил, что намерен обратиться в министерство юстиции США с требованием сделать открытым расследование о возможных связях Клинтона и других представителей Демократической партии с Эпштейном. Поводом для заявления стали новые упоминания демократов в материалах дела, а также публикация переписки Эпштейна, где фигурирует и сам Трамп.

