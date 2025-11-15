Коррупционный скандал на Украине стал серьезным кризисом для Владимира Зеленского. С таким заявлением выступили журналисты немецкого телеканала ZDF.

По словам корреспондента Анны Брюль, несмотря на заявления украинского главы о необходимости проведения честного расследования, его непричастность к хищениям вызывает много сомнений.

«Это вылилось в серьезный кризис доверия к Зеленскому», — отметила эксперт.

Зеленского обвинили в «прямом подыгрывании» Путину

Как рассказал телеканалу анонимный источник, военное положение не может быть оправданием для прекращения борьбы с коррупцией. Зеленскому посоветовали дать понять кругу приближенных, что управление государством — это не семейный бизнес.

В свою очередь, издание Politico написало, что коррупционный скандал на Украине подорвал доверие к Киеву со стороны его союзников и вызвал возмущение в Европейском союзе. По данным издания, ЕК может пересмотреть денежные вложения в украинский энергетический сектор.

Немецкие СМИ ранее высказали мнение, что дело о коррупции в кругу приближенных Владимира Зеленского нацелено не на его друзей, а на него самого.