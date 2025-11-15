Зеленскому предрекли отставку при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

© Лента.ру

Журналисты допустили, что новый коррупционный скандал может разгореться, например, в оборонном секторе. Авторы напомнили, что Зеленский занял пост главы государства, обещав искоренить коррупцию на Украине. Однако он не только не сдержал слово, но и позволил развиваться кумовству.

«Зеленский позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности», — подчеркнули в публикации.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.