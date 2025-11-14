Растеряв остатки рейтинга, Владимир Зеленский дал команду МИД Украины заявить о прекращении переговоров с Россией. Сделано это наперед и намеренно, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

«Так как мародер (Зеленский — прим."Ленты.ру") справедливо опасается, что на него будет оказываться давление с целью завершения войны, на которой наживается он и его окружение», — отметил политик.

Отказ от переговоров со стороны Украины делает бессмысленной дальнейшую работу по санкциям против России, добавил он. Усаживать Россию за стол переговоров, когда из-за него вышла Украина — бессмысленно, высказал мнение депутат Рады.

«И это тоже действия клоуна Зеленского в интересах Путина (президента России, Владимира — прим. "Ленты.ру")», — заключил он.

Ранее политолог Руслан Бортник высказал мнение, что Владимир Зеленский боится предательства Евросоюза по итогу переговоров. По мнению эксперта, ни Европа, ни США не готовы предоставить Киеву гарантии ни в какой форме.

В свою очередь, американская конгрессвумен Анна Паулина Луна раскритиковала Британию за давление на Зеленского ради отказа от мирных переговоров в 2022 году.