Фицо отверг план ЕС по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что никогда не поддержит план Евросоюза на 140 миллиардов евро для Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Фицо отметил, что план ЕС заключается в том, чтобы покрыть в 2026-2027 годах военных расходы Украины.

«Никогда, никогда не соглашусь со 140 миллиардами евро на Украину, потому что это еще два года убийств. Я не хочу войну, я хочу ее закончить», — сказал он.

Более того, по словам Фицо, Словакия не станет участвовать «в любой финансовой или другой схеме», которая приведет к затягиванию конфликта.

Ранее премьер заявлял, что Братислава не поддержит идею ЕС использовать активы России для покрытия военных расходов Киева, пока он занимает пост главы правительства республики.