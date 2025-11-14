В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми

Жительница Египта забеременела сразу девятью детьми из-за препаратов от бесплодия. Об этом сообщает Al Arabiya.

Новость о том, что у нее в утробе девять детей женщина узнала на УЗИ. Это удивило не только будущих родителей, но и врачей. Медики считают, что причиной такого редкого феномена стало использование женщиной препаратов от бесплодия без наблюдения специалиста.

Врачи пояснили, что данные препараты заставляют яичники производить более одной яйцеклетки за цикл. Таким образом прием большой дозы может привести к высвобождению большого количества яйцеклеток и их одновременному оплодотворению.

Оставит ли женщина всех детей неизвестно. Однако, по словам гинеколога, современная медицина позволяет сократить число эмбрионов внутри матки без вреда для матери и оставшихся зародышей.