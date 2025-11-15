Каллас заявила о ведущейся в ЕС работе над 20-м пакетом антироссийских санкций

Европейский союз (ЕС) работает над 20-м пакетом антироссийских санкций. Об этом сообщила представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, пишут «Известия».

«Работа над 20-м пакетом санкций уже ведется», — заявила глава европейской дипломатии.

Она выразила надежду, что введенные против России ограничения могли бы работать эффективнее, если их поддержат зарубежные партнеры Евросоюза. Дипломат уверена, что санкции в отношении Москвы бьют по слабым местам.

Ранее Каллас после российских ударов по Киеву сочла поддержку Украины «выгодной сделкой по сравнению с ценой победы России» в конфликте. Глава евродипломатии также потребовала усилить санкционное давление на Москву. Ирландский журналист Чей Боуз назвал эти слова мерзостью.