Польша будет оказывать помощь беженцам с Украины последний год. О своем решении объявил президент республики Кароль Навроцкий, его слова приводит Wiadomości.

«Если вы смотрите на нас, премьер-министр [Польши Дональд Туск], то напоминаю, что я подписал закон о помощи украинцам в последний раз. Я думаю, что к украинскому меньшинству в Польше уже на третий год после начала конфликта должны относиться так же, как ко всем другим национальным меньшинствам в нашей стране», — отметил глава государства.

26 сентября глава канцелярии польского лидера Збигнев Богуцкий заявил, что Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи украинцам, что приведет к «концу украинского туризма за счет поляков».

По его словам, в новом документе перечислены льготы, которые будут недоступны гражданам Украины, не имеющим официальной работы в Польше. В частности, безработные украинцы перестанут иметь право на льготные программы здравоохранения.