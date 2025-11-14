В США пытаются отговорить Трампа от проведения ядерных испытаний

Высокопоставленные чиновники в сфере энергетики и ядерной безопасности США планируют в ближайшие дни встретиться с представителями Белого дома и Совета национальной безопасности, чтобы отговорить президента Дональда Трампа от возобновления испытаний ядерного оружия в стране, сообщает CNN.

© Газета.Ru

По информации источников CNN, министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и представители Национальных лабораторий США планируют убедить Трампа в нецелесообразности испытаний.

В октябре Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия в связи с проводимыми «другими странами» «программами испытаний».

США не проводили ядерных испытаний с 1992 года, соблюдая односторонний мораторий. Речь идет о прекращении полномасштабных подземных взрывов на ядерных полигонах, которые активно использовались во время холодной войны. В 1996 году США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), однако документ так и не был ратифицирован конгрессом, поэтому не стал де-юре обязательным для Вашингтона. Вопреки этому, американские власти сохраняли фактический мораторий и проводили только компьютерное моделирование и субкритические испытания, не сопровождающиеся ядерными взрывами.