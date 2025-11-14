Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

Российские следователи заочно предъявили обвинения прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Речь идет о прокуроре МУС Хане Карим Асаде Ахмаде и судьях Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтае, Серхио Херардо Угальде Годинесе, Хайкеле Бене Махфуде, а также председателях МУС Петре Юзефе Хофманьском, его заместителях Каррансе Лусе дель Кармене Ибаньесе, Бертраме Шмитте, Рене Аделаиде Софи Алапини-Гансе.

Им вменяют статьи о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

