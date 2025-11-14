Прокурор и восемь судей МУС объявлены в международный розыск

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Уточняется, что им вменяют статьи о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании.

«В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения. Фигуранты дела объявлены в международный розыск и заочно арестованы», — говорится в тексте.

Речь идет о прокуроре МУС Хане Карим Асаде Ахмаде и судьях Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтае, Серхио Херардо Угальде Годинесе, Хайкеле Бене Махфуде, а также председателе Петре Юзефе Хофманьском и его заместителях Каррансе Лусе дель Кармене Ибаньесе, Бертраме Шмитте и Рене Аделаиде Софи Алапини-Гансе.