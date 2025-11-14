Трамп собирается открыть расследование о связях Клинтона и Эпштейна

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается открыть расследование о связях бывшего главы Белого дома Билла Клинтона и скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он собирается попросить о таком расследовании минюст США. Помимо Клинтона, Трамп также хочет провести расследования в отношении бывшего главы минфина США Ларри Саммерса, сооснователя соцсети LinkedIn, миллиардера Рида Хоффмана и банка JPMorgan Chase.

«Теперь, когда демократы используют мистификации с Эпштейном, в которых замешаны демократы, а не республиканцы, чтобы попытаться отвлечься от катастрофического закрытия правительства и всех своих других провалов, я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Министерство юстиции, а также наших великих патриотов из ФБР, расследовать связи Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном <...> и многими другими людьми и организациями, чтобы выяснить, что происходило с ними и с ним», — написал он.

Ранее Трамп отреагировал на разоблачающие его письма Эпштейна.