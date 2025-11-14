Министры обороны европейских стран сделали заявление по Украине

Ключевые европейские державы заявили о переходе к долгосрочной поддержке Украины и укреплению собственной обороны. На встрече в Берлине министры обороны Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании сделали главный вывод: Европа готовится к затяжной войне и нарастающим гибридным угрозам, пишет Politico.

Германия подтвердила лидерство в военных поставках, включая системы ПВО Patriot. Франция призвала ужесточить санкции против Москвы, а Италия объявила о новом пакете помощи.

Польша заявила, что безопасность Европы решается на фронте Украины, и представит масштабные оборонные проекты. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предупредила о росте гибридных атак, подчеркнув острую потребность Украины в средствах ПВО. Все участники единодушно заявили, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность.