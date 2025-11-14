На Украине показали фото упавшей ракеты Patriot

На Украине показали фото упавшей во дворе жилого дома ракеты Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото опубликовал депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко. На нем можно увидеть поврежденный корпус ракеты, который лежит на пешеходной дорожке. По словам депутата, эта ракета упала во дворе жилого дома в Киеве.

© Соцсети

«Противовоздушная ракета может упасть где угодно. Похоже, Patriot», — написал Федиенко.

Ранее в Киеве прозвучала серия мощных взрывов.