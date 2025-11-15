В США раскрыли последствия одного скандала для Зеленского

Дело о коррупции в сфере энергетики на Украине угрожает поддержке Владимира Зеленского за рубежом. Скандал также бросает тень на его имидж, написала американская газета The New York Times.

© Лента.ру

«Но теперь масштабное коррупционное расследование, дошедшее до его ближайшего окружения, угрожает его поддержке как внутри страны, так и за рубежом и бросает тень на его имидж», — сказано в статье.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило несколькими днями ранее, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. Бюро также опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.

Зеленский призвал Запад усилить защиту Украины

СМИ писали, что 10 ноября сотрудники НАБУ пришли с обысками к Тимуру Миндичу, одному из друзей и бывших бизнес-партнеров Зеленского. Застать предпринимателя дома силовики не успели — он покинул страну несколькими часами ранее.

В свою очередь, нардеп Верховной рады Украины Алексей Кучеренко отметил, что дело бизнесмена Миндича и связанный с ним коррупционный скандал — лишь верхушка айсберга.

По данным украинских изданий, информация о коррупции в высших эшелонах украинской власти вызвала негодование как среди населения страны, так и среди правящих кругов в Европе.