Трамп попросит Минюст открыть расследование связей Клинтона с Эпштейном
Президент США Дональд Трамп попросит Минюст США открыть расследование связей бывшего американского лидера Билла Клинтона и других лиц с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом он заявил на странице в соцсети Truth Social.
«Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и Минюст, совместно с нашими великими патриотами из ФБР, расследовать связи Эпштейна с Биллом Клинтоном, Ларри Саммерсом, Ридом Хоффманом, J.P. Morgan, Chase и многими другими людьми и организациями, чтобы выяснить, что происходило между ними», — сообщил глава Белого дома.