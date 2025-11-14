Мадуро обратился к Трампу с призывом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к американскому президенту Дональду Трампу с призывом не провоцировать еще один вооруженный конфликт. Об этом сообщает CNN.

У Мадуро спросили, какое послание он бы передал американскому народу.

«Люди из США и Венесуэлы должны объединиться ради мира на всем континенте. Хватит бесконечных войн. Хватит несправедливых войн. Больше никакой Ливии. Больше никакого Афганистана», — сказал Мадуро.

На вопрос, есть ли у него послание Трампу, президент Венесуэлы ответил по-английски: «Да, мир».

Напомним, что Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США с сентября наносят удары по морским целям у берегов республики, которые, по их мнению, перевозят наркотики. На данный момент в результате американских ударов погибли 76 человек. При этом Трамп также угрожал Венесуэле ударами по суше.