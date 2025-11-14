Владимир Зеленский, как считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отправил Михаила Саакашвили в Грузию, чтобы испортить отношения с Россией и разжечь конфликт.

«Саакашвили сюда привезло украинское руководство, - приводит слова политика грузинский Первый канал. - Именно Зеленский привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну».

По словам Папуашвили, "финалом эскалации с Россией стала бы война".

Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом Евросоюза в Грузии Павлом Херчинским, по данным спикера, целенаправленно раскачивали ситуацию в Грузии и лгали о якобы плохом самочувствии экс-президента.