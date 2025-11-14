В Грузии раскрыли коварный план Зеленского против РФ
Владимир Зеленский, как считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отправил Михаила Саакашвили в Грузию, чтобы испортить отношения с Россией и разжечь конфликт.
«Саакашвили сюда привезло украинское руководство, - приводит слова политика грузинский Первый канал. - Именно Зеленский привез Саакашвили, чтобы дестабилизировать страну».
По словам Папуашвили, "финалом эскалации с Россией стала бы война".
Зеленский вместе с президентом Молдавии Майей Санду и послом Евросоюза в Грузии Павлом Херчинским, по данным спикера, целенаправленно раскачивали ситуацию в Грузии и лгали о якобы плохом самочувствии экс-президента.
«Они нагло обманывали грузинский народ, - сказал он. - Все это закончилось, он (Саакашвили) находится в учреждении исполнения наказаний, где и должен быть».