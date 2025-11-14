В Польше обнаружили «золотой поезд» нацистов

В Польше могли найти «золотой поезд» Третьего рейха
Польские ученые могли найти местонахождение «золотого поезда» Третьего рейха. Об этом сообщает издание Dziennik.
Как сообщили исследователи специального проекта по поиску «золотого поезда», последнее георадарное обследование в Нижней Силезии могло показать текущее местонахождение состава. Анализ выявил наличие подземной аномалии, которая может оказаться скрытым железнодорожным туннелем.
В данный момент команда работает над получением официального разрешения на поиски в регионе. При этом специалисты подчеркивают, что полученные данные являются предварительными, а для окончательного прояснения придется исследовать аномалию подробнее.
Янтарная комната: почему для многих ее поиски обернулись смертью
«Золотой поезд» — легенда о составе с драгоценностями, который нацисты якобы спрятали в Польше в конце Второй мировой войны. При этом, на сегодняшний день никаких достоверных доказательств его существования обнаружено не было.