В Польше обнаружили «золотой поезд» нацистов

Польские ученые могли найти местонахождение «золотого поезда» Третьего рейха. Об этом сообщает издание Dziennik.

Как сообщили исследователи специального проекта по поиску «золотого поезда», последнее георадарное обследование в Нижней Силезии могло показать текущее местонахождение состава. Анализ выявил наличие подземной аномалии, которая может оказаться скрытым железнодорожным туннелем.

В данный момент команда работает над получением официального разрешения на поиски в регионе. При этом специалисты подчеркивают, что полученные данные являются предварительными, а для окончательного прояснения придется исследовать аномалию подробнее.

«Золотой поезд» — легенда о составе с драгоценностями, который нацисты якобы спрятали в Польше в конце Второй мировой войны. При этом, на сегодняшний день никаких достоверных доказательств его существования обнаружено не было.