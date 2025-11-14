Владимир Зеленский призвал страны Запада усилить защиту Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Зеленского.

Отмечается, что Зеленский выступил с таким призывом после российских ударов. В своем сообщении он заявил о необходимости усилить защиту Украины с помощью дополнительных западных систем и ракет-перехватчиков. Кроме того, он также призвал к усилению санкционного давления на Россию.

«Необходимо усиление защиты дополнительными системами и ракетами-перехватчиками. Европа и США могут помочь», — заявил он.

Ранее Евросоюз обратился к Зеленскому с требованием на фоне коррупционного скандала на Украине.