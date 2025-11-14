В России рассказали об опасном повороте в иммиграционной практике США

Решение американских властей ввести ограничения на получение виз людьми с диабетом, раком и ожирением представляет собой очень опасный поворот в иммиграционной практике США. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Антон Орлов.

Ранее Госдепартамент США утвердил новые рекомендации для консульских органов по выдаче иммиграционных виз, ограничивающие вероятность одобрения документов для людей с рядом заболеваний. Об этом пишет Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли. Перед этим СМИ сообщили, что Госдеп рекомендовал консульским службам при принятии решения по выдаче виз учитывать наличие у заявителей диабета, ожирения, прочих хронических заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, респираторных и онкологических.

Предлагаемая визовая политика администрации Дональда Трампа, разрешающая отказывать в визах людям с такими заболеваниями, как ожирение, диабет или рак, представляет собой очень опасный поворот в иммиграционной практике США. Фактически мы становимся свидетелями попытки внедрения системы так называемой «медицинской сегрегации», при которой человека будут оценивать не по его профессиональным качествам или личным достоинствам, а исключительно по медицинскому диагнозу. Это подменяет принципы равных возможностей, лежавшие в основе американской мечты, сухим экономическим расчетом. Антон Орлов Директор Института исследования проблем современной политики, кандидат политических наук

Специалист назвал новый подход властей США к выдаче иммиграционных виз «прямой дискриминацией по состоянию здоровья».

«Хронические заболевания, от которых страдают сотни миллионов людей во всем мире, теперь приравниваются к личному недостатку, становясь формальным основанием для отказа. Не стоит забывать, что многие болезни передаются по наследству или являются врожденными, а не приобретенными, и прямой вины человека в этом нет. Это даже не следствие его вредных привычек или нездорового образа жизни, но он уже по умолчанию является виновным в глазах американской фемиды. Еще некоторое время назад такой поворот невозможно было себе представить», - сказал он.

Закономерно возникает вопрос: не приведет ли это к тому, что люди с ожирением будут вынуждены экстренно худеть ради получения визы?

Вместе с тем политолог ответил на вопрос о том, не приведут ли новые рекомендации для выдачи виз к тому, что люди с ожирением будут вынуждены экстренно худеть ради получения документов.

«Для кого-то это может стать стимулом, но для большинства такая задача невыполнима. Очевидно, что серьезные заболевания - не косметический дефект, который можно быстро устранить перед собеседованием в посольстве, а длительный процесс лечения», - заявил эксперт.

Орлов сравнил новые меры властей США с «превращением Статуи Свободы в циничного бухгалтера».

«Страна, исторически являвшаяся символом надежды для обездоленных, теперь будет оценивать людей по стоимости их потенциального лечения. Такой подход подменяет веру в человеческий потенциал страхом перед расходами, размывая именно те ценности, которые веками прочно ассоциировались с США», - заключил он.

