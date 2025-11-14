ЕК признала вмешательство во внутренние дела Грузии

Представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер признала, что Брюссель поддерживает протесты в Грузии. При этом утверждения о политической поддержке демонстрантов, выступающих против властей республики, она отвергла.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в начале октября возложил на посла ЕС ответственность за беспорядки в столице республики, обвинив дипломата в поддержке попытки свержения конституционного строя. Тогда глава европейской дипломатии Кая Каллас отвергла эти обвинения.

Хипер, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕС демонстрации в Грузии, сказала: «Разумеется, мы выступаем за свободу выражения мнений и поддерживаем тех представителей СМИ и гражданского общества, которые мирно протестуют».

Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились в мае 2024 года, когда парламент Грузии принял закон об иноагентах. Премьер Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года. С тех пор в стране постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых выборов в парламент. Европейские политики поддерживают участников этих акций.