Туск выступил с предупреждением к Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил Украину об угрозе поражения из-за коррупции, пишет Do Rzeczy.

«Я ещё раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции... потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты», — цитирует его издание.

По словам Туска, он призывал Владимира Зеленского проявлять осторожность «в отношении любого проявления коррупции в его окружении, потому что это имеет решающее значение для его репутации».

Ранее польский премьер заявил, что коррупционные скандалы на Украине негативно влияют на готовность западных стран продолжать поддержку Киева.

Туск выступил с предупреждением к Зеленскому

Газета The New York Times писала, что коррупционный скандал на Украине поставил под угрозу поддержку Владимира Зеленского за рубежом, а также бросил тень на его имидж.