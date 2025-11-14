Риторика правительства ФРГ по отношению к украинским беженцам изменилась, потому что Европа опасается проблем Украины на фронте, заявил НСН Ульрих Зингер.

Европейцы не могут компенсировать Украине людские потери, поэтому будут агитировать украинских беженцев вернуться домой, чтобы их отправили воевать, рассказал депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер в разговоре с НСН.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил украинцам вместо выезда в ФРГ нести службу в своей стране. Он заявил об этом во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил Die Welt. Зингер связал это с нехваткой ресурсов у ВСУ.

«Заявление Фридриха Мерца следует рассматривать в широком контексте: коллективный Запад — сегодня уже в значительной степени без прежней роли США — продолжает делать некрасивую ставку на военный сценарий в конфликте вокруг Украины. При этом западные государства поставляют вооружение, а реальную человеческую цену войны платит сама Украина. За время боевых действий страна фактически потеряла целое поколение молодых мужчин, и эти демографические потери накладываются на колоссальный материальный ущерб, что всё более подрывает устойчивость государства. На этом фоне слова Мерца отражают уже не скрываемую в Европе тревогу: технику еще можно поставлять в рамках возможностей, но людские ресурсы Украины стремительно истощаются», — отметил он.

Немецкий политик добавил, что канцлер пока может только посылать сигналы, но не высылать из страны мигрантов.

«Мерц не может принимать решения о возвращении украинцев — это компетенция правительства. Тем не менее, его слова политический сигнал, который показывает направление будущих дебатов в Германии и ЕС. Вероятнее всего, ужесточение коснётся прежде всего “новых” прибывающих. Для тех, кто не работает и находится полностью на содержании государства, возможны изменения — вплоть до пересмотра уровня пособий или статуса. Массовая принудительная отправка маловероятна, однако сам тон европейской дискуссии заметно меняется: всё чаще звучит мысль, что Украина нуждается именно в тех, кто покинул страну. Подобные заявления неизбежно усиливают беспокойство среди украинцев в Германии. Многие опасаются, что политика в отношении беженцев может ужесточиться, и такие слова воспринимаются как ранний знак возможных перемен», — указал он.

