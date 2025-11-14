Пока вы не уснули: депортация украинцев из США и что ждет НАТО при нападении на РФ

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В МИД раскрыли, что ждет НАТО при нападении на Россию

Российская сторона использует все имеющиеся у нее средства в случае нападения Североатлантического альянса, однако сама нападать на страны НАТО не собирается. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По словам Захаровой, Москва готова «повторять вновь и вновь», что планов нападения на страны НАТО у нее нет.

«Но при этом все необходимые меры по обеспечению безопасности на фоне наращивания альянсом своих контингентов вблизи российских границ принимаются Россией уже сейчас. Если говорить кратко, мы готовы к любому развитию событий», - подчеркнула дипломат.

США готовят массовую депортацию украинцев

© YVES HERMAN/EPA/TACC

Администрация президента США Дональда Трампа готовится выслать из страны примерно 80 граждан Украины. Как сообщает Washington Post, об этом заявила украинский посол в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

По ее словам, речь идет об украинцах, которые имеют окончательные приказы о высылке «из-за нарушения законодательства США». Стефанишина отметила, что сейчас американские власти работают над путями депортации с учетом того, что между Украиной и США нет авиасообщения. Адвокаты одного из высылаемых украинцев предполагают, что для этого задействуют военную авиацию.

Российская армия нанесла удар возмездия «Кинжалами» по Украине

Вооруженные силы (ВС) России минувшей ночью нанесли удар возмездия по Украине. Для этого российские военные использовали в том числе баллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщило Министерство обороны РФ.

Помимо «Кинжалов», армия России применила и другое высокоточное дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования, а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА), уточнили в ведомстве. Решение о нанесении удара возмездия по Украине было принято в ответ на террористические атаки Киева на российские гражданские объекты.

Армию России признали второй по мощности в мире

Россия занимает второе место в рейтинге стран по их военной мощи.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на рейтинг Global Firepower.

«Имея показатель 0,0788 в PowerIndex, Россия занимает второе место в рейтинге мощнейших армий мира. Помимо своей обычной боевой мощи, Россия также обладает огромным ядерным потенциалом, который не учитывался в рейтинге Global Firepower», — утверждается в публикации.

Посольство иностранного государства в Киеве пострадало во время ночных ударов

Во время ночных ударов по Киеву пострадало посольство Азербайджана. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, здание диппредставительства пострадало от падения обломков российской ракеты «Искандер».

Политик добавил, что атакам подверглись Киевская, Харьковская, Одесская и Сумская области. Он отметил, что уже заслушал доклад командующего Воздушными силами Анатолия Кривоножко о результатах работы средств противовоздушной обороны (ПВО).

Туск выступил с предупреждением к Зеленскому

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что коррупционные скандалы на Украине снижают желание европейцев поддерживать Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу Туска с журналистами.

Ранее Антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

Путин запросил срочный доклад у Колокольцева

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

Доклад ему представил глава МВД РФ Владимир Колокольцев, сообщили в пресс-службе Кремля.

«У нас сегодня очень важная тема, связанная с противодействием правонарушений, которые совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий. Докладчик — министр внутренних дел Владимир Колокольцев», — сказал российский лидер перед совещанием по ВКС.

«Между Сциллой и Харибдой»: Набиуллина выступила с заявлением

В Банке России сообщили о смягчении денежно-кредитной политики в стране с летнего периода. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, к этому в ЦБ подходят осмотрительно и плавно, передает РИА Новости.

Как уточнила Набиуллина в ходе выступления на «Конгрессе финансистов Казахстана 2025», цель регулятора — избежать крайностей и найти баланс между существующими рисками. По ее словам, темпы роста цен в РФ должны быть сбалансированными.

Брижит Макрон шокировала французов новой деталью в образе

Первая леди Франции Брижит Макрон надела в ноябре солнцезащитные очки, удивив общественность. Внимание на это обратил французский журнал Closer, пишут «Аргументы и факты».

Неожиданный образ жена президента Франции Эммануэля Макрона выбрала для того, чтобы отдать дань уважения жертвам терактов 13 ноября. Чета Макроном прошла от «Стад де Франс» до «Батаклана».

В России начали закрывать магазины одежды и обуви

В третьем квартале 2025 года на магазины одежды и обуви приходится 45 процентов всех закрытых точек продажи в России, а во втором квартале эта доля составляла 54 процента. Об этом со ссылкой на данные NF Group, которые учитывают только полностью ушедшие из офлайна сети, пишут «Ведомости».

Между тем консалтинговая компания CORE.XP подсчитала, что отдельно в Москве на такие магазины с июля по сентябрь пришлось 50 процентов всех закрытий, что на 12 процентных пунктов выше, чем в предыдущем квартале.

