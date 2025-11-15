Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский проведут переговоры 17 ноября. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на французскую администрацию.

Встреча состоится в Париже. Ожидается, что главы государств обсудят гарантии безопасности для Киева в случае введения режима прекращения огня в зоне российско-украинского конфликта.

Кроме того, Макрон и Зеленский планируют вместе посетить штаб многонациональных сил, который в данный момент существует лишь на бумаге.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал решение украинского лидера посетить Париж, несмотря на коррупционный скандал в его стране. Политик выразил уверенность, что Макрон собирается «наградить» Зеленского за коррупцию, так как Елисейский дворец он скорее всего «покинет с очередным чеком в кармане».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о масштабной операции по борьбе с коррупцией в сфере энергетики. На этом фоне у министра юстиции страны Германа Галущенко, в прошлом занимавшего пост министра энергетики, прошли обыски. Впоследствии украинское правительство отстранило его от исполнения обязанностей. Также обыски прошли у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского.