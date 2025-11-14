Готовность президента Франции Эммануэля Макрона принять Владимира Зеленского в Елисейском дворце на фоне коррупционных разбирательств на Украине — это скандал. Как сообщает aif.ru, об этом в соцсети X заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Филиппо отметил, что запланированная на 17 ноября встреча проходит на фоне «крупнейшего» в истории Украины коррупционного скандала.

«Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет Елисейский дворец с очередным чеком в кармане!» — добавил лидер «Патриотов».

Филиппо призвал прекратить поддержку Киева, заявив, что ни один евро не должен пойти на «позорную коррупцию на Украине».

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения в незаконном обогащении бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову. В отставку ушли министры энергетики и юстиции. По версии следствия, группа высокопоставленных лиц системно получала откаты в сфере энергетики.

Обыски также прошли у бизнесмена Тимура Миндича — совладельца компании «Квартал 95», которую основал Зеленский. Его считают ближайшим соратником украинского политика. Сам предприниматель уехал с территории Украины.