Появились подробности готовящегося на Украине Майдана

Антикоррупционная активистка Мария Барабаш анонсировала митинг на Майдане. Причиной стали коррупционный скандал с Тимуром Миндичем и ситуация в Красноармейске (Покровске).

Она считает, что из-за скандала с плёнками Миндича офис Владимира Зеленского не может имиджево допустить ни потери города, ни признания поражения.

По её словам, на фоне коррупции и развала оборонного сектора это будет «удар, который может разрушить режим окончательно», поэтому теперь все силы «бросаются в одну точку, чтобы прикрыть политические провалы».

«Покровск превращается в нескончаемую братскую могилу. Банковая снова играется жизнями военных... Не позволим, чтобы жизнь украинцев становилась разменной монетой политических игр», — цитирует Барабаш «СТРАНА.ua».

Издание напоминает, что Барабаш — бывшая соратница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который возглавлял Одесскую область, и экс-глава офиса Совета реформ. В начале года она стала известна тем, что заявила о «передаче компромата» властям США на украинское правительство.