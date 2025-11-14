Туск выступил с предупреждением к Зеленскому

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что коррупционные скандалы на Украине снижают желание европейцев поддерживать Киев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беседу Туска с журналистами.

Ранее Антикоррупционные органы Украины объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

«Сегодня проукраинский энтузиазм намного меньше и в Польше, и в Европе», - заявил Туск.

Польской премьер подчеркнул, что люди устали от украинского конфликта и связанных с ним расходов. По его словам, Варшава продолжит поддерживать Украину, но польским политикам будет все труднее убеждать партнеров делать то же самое. Туск добавил, что «предупреждал» Зеленского.

В ЕС попытались оправдать Украину за коррупционный скандал

«Я говорил ему, чтобы обращал внимание на каждое даже самое малое проявление коррупции в его окружении. Для его репутации это играет огромное значение», - подчеркнул премьер.

Как сообщали украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме. При этом с июля в офисе Зеленского начали делать вид, что Миндича «не существует». После обысков у него сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) начали получать угрозы.