Азербайджан вызвал посла России из-за Украины

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД республики в связи с якобы попаданием российской ракеты на территорию посольства Азербайджана в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи азербайджанская сторона вручила ноту протеста, указав, что в результате ночного удара 14 ноября повреждены административное здание, консульский отдел, служебный транспорт и территория дипмиссии. Отмечается, что жертв удалось избежать.

«Было отмечено, что подобные ракетные обстрелы, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее», — сообщили в МИД Азербайджана.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого стороны обсудили развитие партнерства и инцидент с ударом по Киеву. Украинский лидер отметил осуждение удара со стороны азербайджанского лидера.

Россия продолжает наносить удары по объектам украинской инфраструктуры. 14 ноября российская армия поразила все ТЭЦ Киева. Некоторые наблюдатели отмечают, что, выбивая массированными и групповыми ударами инфраструктуру, работающую на военно-промышленный комплекс Украины, Россия реализует «план Суровикина». Действительно ли это так, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.