«Зеленский запятнан»: к чему приведет коррупционный скандал на Украине

Коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог произойти в более неудачное для Владимира Зеленского время или в более деликатном секторе экономики, пишет The Conversation. Украинские военные сейчас явно отстают на нескольких ключевых участках, а энергетика страны переживает кризис.

Ранее министры энергетики и юстиции Украины ушли в отставку на фоне коррупционного скандала. Антикоррупционные органы объявили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

По версии The Conversation, этот скандал наносит особый ущерб моральному духу украинцев. В расследовании снова оказались замешаны очень близкие соратники Зеленского и он «запятнан соучастием».

Это последнее из серии событий, начавшихся летом, когда парламентская фракция Зеленского пыталась положить конец независимости украинских антикоррупционных органов. Массовые протесты и критика со стороны ЕС вынудили Зеленского отказаться от этого решения.

В то время как сторонники и противники Зеленского в украинской элите противостоят друг другу, последние коррупционные разоблачения свидетельствуют о борьбе за самые ценные активы государства и рычаги власти, подчеркивается в статье.