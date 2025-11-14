Коррупционный скандал на Украине совпал с провалами ВСУ на фронте

Коррупционный скандал в энергетической сфере Украины произошел в критический момент для главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Conversation.

Ситуация с раскрытием мошеннических схем осложнила положение правительства на фоне потерь украинской армии и разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских ударов, отмечает The Conversation, передает РИА «Новости».

«Недавний коррупционный скандал, потрясший Украину, не мог произойти в более неподходящее время и в более деликатной сфере экономики для все более ослабленного правительства Владимира Зеленского», – говорится в материале.

Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича, при этом пятеро из них задержаны, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.

Украина доложила Конгрессу США о коррупционном скандале в энергетике.