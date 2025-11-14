На Украине остановлена работа газодобывающих предприятий

Основные газодобывающие предприятия Украины в Харьковской, Сумской и Полтавской областях практически остановлены. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

Азаров отметил, что на объектах ведутся ремонтные и восстановительные работы, но газ не добывается. В результате Киев потерял 1,5 млрд кубометров газа в месяц, что экс-премьер назвал большим объемом.

«Трубопроводный транспорт сейчас не работает. Сам же киевский режим перекрыл все газопроводы. Так каким образом ты, Зеленский, эти 1,5 млрд кубов будешь завозить?» — задал вопрос политик.

Бывший премьер-министр Украины добавил, что Киев сам себе «создал очень большую проблему».

Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерации ноль

Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявлял, что предстоящей зимой на Украине будут отключать подачу газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах опустится до 12-14 градусов. 6 ноября директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что газовые хранилища в стране будут пусты уже к апрелю.