Стало известно об угрозе для конкурса «Мисс Вселенная»
Разногласия между президентом Miss Universe Organization Раулем Роча Канту и владельцем франшизы в Таиланде Нават Ицарагрисил угрожают проведению конкурса «Мисс Вселенная» в 2025 году и ставят под удар бренд, пишет Bloomberg.
Эксперты предупреждают, что конфликт между двумя сторонами может омрачить церемонию коронации, которая состоится 21 ноября. Руководство ежегодного международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» использует различные стратегии для поддержания актуальности в условиях цифровой трансформации и конкурентной среды. Однако, как отмечает Bloomberg, это приводит к внутренним противоречиям и конфликтам в индустрии.
Разногласия между президентом Miss Universe Organization и владельцем франшизы в Таиланде, где пройдет конкурс в 2025 году, грозят стать настоящим испытанием для бренда, пишет Bloomberg.
Уточняется, что Рауль Роча Канту и Нават Ицарагрисил не могут договориться о его будущем. Первый считает, что конкурс должен оставаться платформой для расширения прав и возможностей женщин, в то время как Ицарагрисил хочет превратить его в коммерческое мероприятие с акцентом на рекламу и инфлюенсеров.
Конфликт обострился после того, как Ицарагрисил публично раскритиковал мексиканскую участницу Фатиму Бош за пропуск спонсорской фотосессии, что привело к уходу десятка участниц. Роча Канту осудил это поведение, а Ицарагрисил позже признал, что действовал под влиянием эмоций, и отметил необходимость адаптации конкурса к современным маркетинговым требованиям.