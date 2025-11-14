Основатель итальянской газеты La Verità Маурицио Бельпьетро заявил, что новый украинский коррупционный скандал был предсказуем. Он указал, что ЕС финансирует одну из самых коррумпированных стран мира, выдавая ее за образец демократии, и продолжает защищать Владимира Зеленского, как будто он ни при чём.

Ранее министры энергетики и юстиции Украины ушли в отставку на фоне коррупционного скандала. НАБУ объявило о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов.

Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский. Как сообщают украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.

НАБУ опубликовало серию аудиозаписей, которые, по мнению следователей, доказывают заговор. На одной из них чиновники обсуждают увеличение откатов за строительство защитных сооружений для энергетических объектов с десяти до 15 процентов.

СМИ писали, что в киевской квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, украинских политиков и бизнесменов. Украинский депутат опубликовал в сети фото, сделанные в квартире, в том числе снимки ванной комнаты с золотым унитазом и биде.

Бельпьетро отметил, что итальянцы, французы, немцы, испанцы и все остальные европейцы, «три с половиной года платившие золотыми векселями», должны «обрадоваться» узнав, что люди Зеленского воровали «по полной программе».