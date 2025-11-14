Брижит Макрон шокировала французов новой деталью в образе

Первая леди Франции Брижит Макрон надела в ноябре солнцезащитные очки, удивив общественность. Внимание на это обратил французский журнал Closer, пишут «Аргументы и факты».

Неожиданный образ жена президента Франции Эммануэля Макрона выбрала для того, чтобы отдать дань уважения жертвам терактов 13 ноября. Чета Макроном прошла от «Стад де Франс» до «Батаклана».

«Неожиданная деталь (...) сразу бросилась в глаза. [Брижит Макрон] носила солнцезащитные очки на протяжении всего дня. Выбор, который удивил наблюдателей, он контрастировал с серьезностью момента», – отметили журналисты, обратив особое внимание на то, что первая леди надела очки с линзами синего цвета.

Ранее супруга французского лидера оказалась в центре скандала. Исследователи заявили о том, что в юности она была мужчиной. История об истинной половой принадлежности супруги Эммануэля Макрона тянется уже несколько месяцев.

Деталь на брюках напугала жену Макрона

По словам близкой подруги первой леди Франции, та сильно переживает насчет одежды, которая может подогреть слухи о смене ею пола и боится носить обтягивающие брюки.