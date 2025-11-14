США готовят массовую депортацию украинцев

Администрация президента США Дональда Трампа готовится выслать из страны примерно 80 граждан Украины. Как сообщает Washington Post, об этом заявила украинский посол в Соединенных Штатах Ольга Стефанишина.

По ее словам, речь идет об украинцах, которые имеют окончательные приказы о высылке «из-за нарушения законодательства США». Стефанишина отметила, что сейчас американские власти работают над путями депортации с учетом того, что между Украиной и США нет авиасообщения. Адвокаты одного из высылаемых украинцев предполагают, что для этого задействуют военную авиацию.

В беседе с журналистами советник Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным, отметил, что «США могут депортировать столько, сколько захотят». Он подчеркнул, что Киев найдет для своих граждан «хорошее применение».

Вместе с тем представитель Министерства внутренней безопасности отмечает, что из-за мер безопасности Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) не подтверждает грядущие депортации. Источник отметил, что каждый задержанный пройдет «надлежащую процедуру», а его претензии к высылке рассмотрят.