Политолог из Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что на устранение Владимира Зеленского могут пойти глава его офиса Андрей Ермак и глава украинской военной разведки Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом эксперт заявил «Аргументам и фактам».

Ранее несколько американских и российских экспертов допустили, что Зеленского могут «убрать». По мнению Дудчака, у Зеленского есть только «относительные» соратники.

«Там личной преданности нет. Пока кого-то из соратников устраивает распределение благ, они будут поддерживать главу киевского режима, но все может измениться очень быстро», - считает политолог.

По мнению Дудчака, Ермак предаст Зеленского, если получит гарантии, что сам он сможет остаться у власти.

Новой проблемой для Зеленского стал скандал из-за хищения ста миллионов евро из энергетического сектора Украины. В деле о коррупции фигурируют ключевые соратники Зеленского.

Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский. Как сообщали украинские СМИ, Миндич был предупрежден об обвинениях и покинул Украину за несколько часов до обысков в его доме.

