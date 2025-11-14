Названа причина новых протестов в Киеве

Жители Киева могут начать протестовать против нынешней власти Украины из-за регулярных блэкаутов. Как сообщает aif.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По словам Попова, атаки по ТЭЦ крайне болезненны и для украинского военно-промышленного комплекса, и для властей Украины.

«Рано или поздно народ поймет, что дальше так жить нельзя, они попытаются оказать давление на администрацию президента, на свою армию, националистов, которые любой ценой до последнего патрона готовы сражаться с русскими», — заявил генерал-майор.

Попов добавил, что Европа может поддерживать Киев в этой ситуации: поставлять тепловые пушки и генераторы, которые установят в предприятиях, больницах и школах.

Ранее блогер Юрий Подоляка заявил, что в ночь на 14 ноября ВС РФ поразили все ТЭЦ в Киеве. По его словам, для атаки использовали более 100 БПЛА, а также 20 ракет, в том числе «Кинжалы» и «Искандеры».