Глава НАБУ: Миндича и Цукермана объявят в международный розыск

Глава коррупционной схемы на Украине Тимур Миндич, сбежавший в Израиль, и находящийся там его главный финансист Александр Цукерман будут объявлены в международный розыск. Об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос.

"Есть юридическая процедура, которую мы точно пройдем. Это избрание предварительной меры пресечения и объявление в международный розыск", - сказал он в эфире YouTube-канала издания "Украинская правда".

"Я оптимистично настроен на то, что нам все-таки когда-нибудь удастся сделать так, чтобы эти особы предстали перед украинским судом", - сказал он, намекнув, что ни Миндич, ни Цукерман "не захотят всю свою жизнь пребывать в Израиле и, возможно, <...> захотят посетить Куршавель".

Кривонос отметил, что из определенных стран Украине действительно не выдавали фигурантов.