Орбан намерен подать в суд на Евросоюз из-за России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт подаст в суд на Евросоюз из-за решения о поэтапном отказе от импорта российского газа. Об этом сообщает HVG.

Венгрия, которую считают ближайшей союзницей Кремля среди 27 стран ЕС, по-прежнему сильно зависит от российских энергоносителей. Ранее страна воспользовалась правом вето, чтобы добиться для себя освобождения от санкций ЕС против России.

В октябре страны Евросоюза договорились об отказе от оставшегося импорта российского газа к концу 2027 года. Все страны, кроме Венгрии и Словакии, поддержали это решение.

По словам Орбана, Брюссель хочет перехитрить Венгрию, заявив, что запрет на импорт российских энергоносителей в Европу - не санкция, а мера торговой политики. И если санкции требуют единогласного решения ЕС, то для торговой политики достаточно решения большинства.

«Это явное нарушение европейского права, обход всего, на чем основано сотрудничество европейских стран. Конечно, мы подадим в суд, мы этого не примем. Мы обратимся в Европейский суд», - подчеркнул премьер Венгрии.

Он добавил, что Будапешт ищет внесудебные инструменты воздействия на Брюссель, но деталями о них он сможет поделиться только «после битвы».

На прошлой неделе Венгрия заявила, что получила бессрочное освобождение от санкций США на использование российских нефти и газа. В то же время представитель Белого дома сообщил, что это освобождение будет действовать в течение года.

В США добавили, что Венгрия также диверсифицирует свои закупки энергоносителей: страна взяла на себя обязательство закупать сжиженный природный газ в Америке по контрактам на сумму около 600 миллионов долларов. Ранее президент США Дональд Трамп ввел ограничения против «Лукойла», «Роснефти» и их «дочек», грозящие вторичными санкциями в отношении фирм, которые покупают топливо у этих компаний.