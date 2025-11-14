Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультишенген

Лера Букина

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что консульства ряда европейских стран, таких как Франция и Италия, продолжают выдавать россиянам Шенгенские мультивизы, несмотря на предостережения Еврокомиссии. Однако, как отмечают там, эти визы обычно предоставляются на короткий срок, передает РИА Новости.

© РИА Новости

По словам эксперта союза, руководителя компании VCP Travel Михаила Абасова, несмотря на рекомендацию Европейской комиссии, включенную в 19-й пакет санкций против Российской Федерации, о прекращении выдачи шенгенских мультивиз российским гражданам, некоторые консульства, в частности французские и итальянские, продолжают их предоставлять, хотя и на короткие сроки.

Собеседник агентства подчеркнул, что данное предложение является инициативой, поэтому каждая страна-участница Шенгенской зоны будет внедрять его с учетом своих национальных приоритетов.

Абасов отметил, что консульства, вероятно, сейчас обрабатывают заявления, поданные до появления рекомендации. По его словам, скоро можно будет увидеть, как инициатива начнет действовать в полной мере.

«Что же касается слухов о полном прекращении выдачи виз, то сейчас такого решения нет, это даже не обсуждается на уровне ЕС», — указал Абасов.