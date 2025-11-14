Названы страны, которые продолжают выдавать россиянам мультишенген

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) сообщили, что консульства ряда европейских стран, таких как Франция и Италия, продолжают выдавать россиянам Шенгенские мультивизы, несмотря на предостережения Еврокомиссии. Однако, как отмечают там, эти визы обычно предоставляются на короткий срок, передает РИА Новости.

По словам эксперта союза, руководителя компании VCP Travel Михаила Абасова, несмотря на рекомендацию Европейской комиссии, включенную в 19-й пакет санкций против Российской Федерации, о прекращении выдачи шенгенских мультивиз российским гражданам, некоторые консульства, в частности французские и итальянские, продолжают их предоставлять, хотя и на короткие сроки.

Собеседник агентства подчеркнул, что данное предложение является инициативой, поэтому каждая страна-участница Шенгенской зоны будет внедрять его с учетом своих национальных приоритетов.

Абасов отметил, что консульства, вероятно, сейчас обрабатывают заявления, поданные до появления рекомендации. По его словам, скоро можно будет увидеть, как инициатива начнет действовать в полной мере.