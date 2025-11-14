Обзор иноСМИ: жесткое решение Мерца по Украине, Трамп и Си перекраивают украинский эндшпиль

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Sebastian Christoph Gollnow/dpa/TACC

«Массовая миграция дотянулась до Исландии»

Вопросы воспроизводства и вымирания населения приобретают особую остроту для народа, который прослеживает свою родословную до викингов и с легкостью читает скандинавские саги. Речь идет об Исландии, стране, население которой меньше, чем в Уичито, крупнейшем городе американского штата Канзас, пишет The American Conservative. По словам автора статьи, массовая миграция в Исландии достигла кризисных масштабов. Национальная полиция предупреждает, что исламский экстремизм представляет собой новую для страны угрозу. Летом Верховный суд Исландии установил, что мигрант из Сирии, работавший в начальной школе, в течение нескольких месяцев неоднократно насиловал 14-летнюю ученицу.

Премьер-министр от социал-демократической партии Криструн Фростадоттир заявила, что доля иммигрантов в Исландии выросла чрезвычайно быстро всего за несколько лет. По состоянию на 2023 год иностранцы составляли от 15 до 20 процентов исландских школьников. Один учитель из Рейкьявика спровоцировал общенациональную дискуссию своей статьей, в которой утверждалось, что 90 процентов его учеников - иностранцы, и никто - даже среди небольшого числа «условно говорящих» на исландском - не понимает фразу «Сердце перекачивает кровь». За одно десятилетие численность иностранного населения в Исландии утроилась и превысила 80 тысяч человек (более 20 процентов населения острова). Депутат Центристской партии Снорри Массон предупреждает, что «на карту поставлено уникальное наследие поколений и тысячелетняя историческая преемственность». По его мнению, из-за массовой миграции под угрозой находится «сама магия исландского общества», глубокое социальное доверие, сплоченность перед лицом невзгод и «неписаные правила, которые позволяют исландцам не создавать слишком много законов».

«Украина была оплотом ЕС против Путина, но стала его трамплином»

Украинский кризис, продолжающийся с начала 2022 года, обострился. Теперь конфликт затрагивает не только Украину; он перемещается в Европу. Гибридная война (кибератаки, беспилотники, саботаж, дезинформация) резко активизировалась, заявила обозреватель французской газеты Le Monde Сильви Кауфманн. По ее словам, Украина, когда-то «оплот Европы», становится трамплином для президента РФ Владимира Путина. Даже если не все в ЕС настроены крайне пессимистично, европейские лидеры это осознали, считает автор статьи.

Спецслужбы и высокопоставленные военные предупреждают: конфликт может произойти не завтра, а, скорее всего, «где-то к 2030 году». Но с точки зрения планирования 2030-й - это уже завтра, заявила Кауфманн. Во Франции начальник штаба обороны, генерал Фабьен Мандон заявил, что необходимо быть готовыми к «шоку через три-четыре года». Готов ли Евросоюз? В Европе, за исключением Финляндии, ответ - нет. Военные бюджеты выросли - неравномерно по странам - как и производство боеприпасов, но, как признает один промышленник, «всем приходится нелегко». Крупные французские производители, «прочно обосновавшиеся на своих пьедесталах в зоне комфорта», сторонятся украинского рынка. Россия тем временем идеально интегрировала революционные разработки в области беспилотников, которые она массово производит.

«Германия захлопнула дверь перед молодыми украинцами»

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Владимира Зеленского не позволять молодым украинцам бежать в Германию, пишет британская газета The Telegraph. Причиной стал указ Владимира Зеленского, разрешивший молодым людям в возрасте 18-22 лет покидать Украину. В телефонном разговоре с Зеленским канцлер Германии заявил, что молодые люди нужны Украине для борьбы. The Telegraph напомнила, что в начале конфликта Киев запретил выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Смягченные правила привели к тому, что почти сто тысяч молодых украинских мужчин - показатель, превышающий численность всей 70-тысячной британской армии - покинули страну. Многие из них отправились в Германию через Польшу. На Мерца оказывается сильное давление - он должен заверить немцев, что может держать миграцию под контролем. Германия приняла более 1,2 миллиона украинских беженцев с февраля 2022 года. Это способствовало усилению ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую называют пророссийской, подчеркивает The Telegraph.

«Пусанская сделка: Трамп и Си тихо перекраивают украинский эндшпиль»

Октябрьская встреча президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина в Пусане на первый взгляд выглядела как очередной раунд торга о тарифах. Результатом стало снижение пошлин США на китайские товары, годичная приостановка Пекином ограничений по редкоземельным металлам и «неопределенное обещание что-то предпринять» в отношении фентанила, вызвавшего наркотический кризис в США. В общем, все как обычно. Но если послушать, что на самом деле говорили Трамп и Си, и посмотреть, что они уже начали делать, вырисовывается иная картина, считает автор The Hill Имран Халид.

По мнению Халида, реальная сделка, заключенная в Южной Корее, касалась не сои или полупроводников, а Украины. И ценой ее стало не что иное, как тихое «отступление Америки от прежней мечты о доминировании в Западной части Тихого океана». Когда журналисты спросили Трампа, поднимался ли в Пусане вопрос Тайваня, президент США ответил отрицательно. Когда его спросили о закупках Китаем российской нефти, он просто отмахнулся от ответа. По мнению автора статьи, в обмен на уступки со стороны США Пекин попробует убедить Россию согласиться на прекращение огня - возможно, без формального мирного договора, но с гарантиями нейтралитета. Халид считает, что Трамп может получить колоссальную выгоду. Он снова будет претендовать на звание миротворца, вынудит Европу тратить больше на американское оружие и откроет путь к энергетическим сделкам с Россией. Настоящая цель Трампа - Европа, «которая больше не будет ежегодно сливать триллион долларов в чёрную дыру».

ВС РФ получила новые термобарические системы ТОС-1А

Российские войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) получили новую партию термобарических реактивных артиллерийских систем ТОС-1А «Солнцепек» от крупнейшего в мире производителя танков «Уралвагонзавод», пишет Military Watch Magazine. Издание подчеркивает, что системы ТОС-1А продолжают играть центральную роль в украинским конфликте. Системы, отправленные российским войскам в этой последней партии, прошли ходовые и приемочные испытания.

Эффективность ТОС-1А привлекла значительное внимание благодаря ее боевым показателям. Как отмечает MWM, 220-миллиметровые термобарические боеприпасы функционируют, распыляя в воздухе газообразное облако, которое затем детонирует от вакуумного взрыва, создавая ударную волну высокого давления, с огромной силой высасывающую воздух из замкнутых пространств. Система впервые была применена в боевых действиях во время контртеррористических операций против террористических группировок в Сирии и Ираке. Возможности ТОС-1А заметно улучшились с течением времени, а ее новая навигационная система «повысила точность работы до нескольких метров». Последние партии ТОС-1А также получили защиту от беспилотников.