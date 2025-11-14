Экс-глава британской разведки рассказал о «двух разных Путиных»

Президент России Владимир Путин имеет два разных политических «воплощения». Такое мнение высказал бывший глава британской разведслужбы MI6 Ричард Мур, пишет РБК.

По мнению Мура, «первый Путин» готов заключать сделки, когда это необходимо, и является реалистом. В качестве примера он привел позицию России по событиям в Сирии и сохранение там российских военных баз.

Второе же политическое «воплощение» российского лидера – «идейное» - и оно проявляется на Украине, заявил в интервью Financial Times бывший глава британской разведслужбы MI6.

Противостоять «идейному» Путину на Украине «можно только через давление», при этом эта борьба будет сложной, но имеет определенные перспективы, считает Ричард Мур.

Ранее бывший начальник штаба обороны Великобритании Николас Хьютон признал, что НАТО ведет прокси-войну на Украине. При этом он выразил уверенность, что сейчас конфликт больше вредит Украине, чем России. По мнению Хьютона, Москва направляет ход событий к «унизительному» для Киева и «позорному для западных правительств» прекращению огня.