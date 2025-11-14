Орбан заявил о продолжении подготовки к саммиту России и США в Будапеште

Венгрия готова сделать всё необходимое, чтобы он состоялся, подчеркнул премьер-министр.

«Я не хочу говорить о деталях. В конце концов, сейчас идёт подготовка к мирному саммиту», — сообщил политик в эфире радиостанции Kossuth.

Орбан отметил, что Венгрия «вносит ценный вклад в дело мира», поскольку находится в положении единственной страны в Евросоюзе, которая сохранила открытыми каналы связи с Россией и поддерживает с ней «постоянные контакты».

В конце октября премьер-министр Венгрии выступил с призывом к ЕС пока не принимать никаких решений по Украине.