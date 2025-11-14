Журналист из Ирландии Чей Боуз выступил с критикой в адрес французского лидера Эммануэля Макрона. Поводом послужило заявление президента о том, что Россия распространяет ложные новости о нашествии клопов в республике, передает агентство «Прайм».

В 2023 году Францию захлестнула масштабная вспышка постельных клопов. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в стране. Насекомых находили не только в жилых помещениях, но и в больницах, кинотеатрах, библиотеках и общественном транспорте. По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, окружающей среды и условий труда (Anses), за несколько лет заражению подверглось примерно каждое десятое французское домохозяйство.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее выразил мнение, что Россия якобы использовала дезинформацию о постельных клопах. При этом сам Макрон признал наличие проблемы с паразитами в своей стране.

Макрон обвинил Россию в распространении фейков о клопах во Франции

По словам Боуза, «значит, говорить правду о том, что Париж — грязная помойка, теперь уже российская дезинформация».

Генерал Фабьен Мандон, возглавляющий генштаб французских вооруженных сил, также пытался возложить ответственность за распространение клопов на Россию. Он обвинил Москву в дестабилизации ситуации, не предоставив при этом конкретных доказательств.